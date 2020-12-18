مفاجأة.. أستاذة اجتماع: اختيار الزوج أو الزوجة الأكثر ثراء من أسباب الطلاق





وأضافت منصور خلال حوارها مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إذا كانت معايير اختيار شريك أو شريكة الحياة سليمة سيكون الزواج سليما.





ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الأسرة تبنى على 3 محاور وهى قيم الأسرة، والمنظومة الاجتماعية التى يتم التعامل فى إطارها، أدوار تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة، مؤكدة أهمية التكافؤ بين الزواج فى كل شيء.





وأشارت هالة منصور، إلى أنه من أسباب فشل الحياة الزوجية ؛ تفضيل الشباب أو البنات عند الزواج للطرف الأكثر قدرة مالية، أضف إلى ذلك انشغال الأسرة نفسها عن تربية أبناء يكونون قادرين في المستقبل على تكوين أسرة فى سبيل أشياء أخرى مثل تعليمهم.

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن زيادة نسب الطلاق، تكون أسبابها اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية، وثقافية.