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طارق الخولي: كافة الفئات ممثلة في البرلمان القادم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:48 م
طارق الخولى
طارق الخولى
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شيرين عادل

قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الجديد يتميز باختلاف كافة الأطياف والفئات خاصة وأن النسبة الكبيرة من الأعضاء الذين تم انتخابهم من الحزبيين والذى يعبر عن تنمية الحياة السياسية فى مصر . 

وأضاف "الخولى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا ، أن كافة الفئات ممثلة فى البرلمان الجديد والذى يصب فى النهاية فى التعددية والحزبية ويقود البرلمان لأداء حزبى قوى .

وأشار إلى أن المعطيات التى نتجت عنها التعددية الحزبية داخل مجلس النواب ب إرادة الأحزاب السياسية بوجود تحالفات سياسية بخروج كتل حزبية تعبر عن التيارات السياسية المتعددة ، وهناك تمثيل فئوى من كافة المجتمع المصرى بالإضافة لتمثيل المرأة بنسبة 25% من المرأة والشباب .

وتابع عضو مجلس النواب  ، أن مجلس النواب تم الدفع بعدد كبير من الشباب خلال البرلمان الجديد ، مشيرأ إلى أن التمثيل الكبير من المرأة والشباب وتم مراعاة نسب التمييز الايحابى التى أقرت فى ابريل الماضى ووجود نسبة 50% على نظام البرلمان وتنمية الحياة الحزبية . 




















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