محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

أشاد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى، باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمهندس أحمد مجاهد، رئيسا للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.





وقال الدكتور محمد فضل الله ، فى تصريحات لصدى البلد: اختيار موفق من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للأخ والصديق المهندس أحمد مجاهد لرئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ، وأتمنى التوفيق له.





وأضاف: اختيار الـ فيفا للمهندس أحمد مجاهد، صائب؛ لثلاثة اعتبارات، هي:





أولا: فيفا عندما قرر لجنة ثلاثية مرة أخرى إنما جاء بها لأن اللجنة الخماسية لم تلتزم بإجراء الانتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو ما حذرت منه كما ذكرت بأن الـ فيفا لن يترك إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم دون انتخابات، الأمر الآخر اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس احمد مجاهد؛ هى لجنة لها دور محدد وهو إجراء الانتخابات، فى فترة محددة لا تزيد عن شهرين.





ثانيا: المهندس أحمد مجاهد شخصية تفهم جيدا الأنظمة واللوائح المعنية بكرة القدم والنظم القانونية لإجراء العمليات الانتخابية وله خبرة كبيرة فى هذا الأمر.





ثالثا: هذه ليست لجنة لإدارة اتحاد ولكن لجنة لها مهمة محددة لفترة محددة، وفى النهاية تلك اللجان لا تستطيع أن تفعل شيئا دون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.





وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.





وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية .





وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.





وتنتظر اللجنة الثلاثية الجديدة المقرر تكليفها بتسيير شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ثلاثة ملفات جاءت على النحو التالي:





أول الملفات الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية قبل 31 يناير القادم وفقا لتعليمات صادرة في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".





ثاني الملفات بإنتظار اللجنة الثلاثية تتمثل فى الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية من أجل إدارة شؤون الجبلاية وتسليم مقاليد الأمور إليه.



