النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.. يتصدر مانشيتات «صباح البلد»

عرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، السبت، وجاءت على النحو التالى:





"أخبار اليوم"

السيسي من مصنع الرجال يوجه الطلبة الجدد بالتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة...ويشكر الإمارات على شحنة لقاحات كورونا





مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر





الأهرام

مصر ترحب بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذا لبنود اتفاق الرياض





صدى البلد

مايا مرسي في المنتدى النشوي التربوي مصر اتخذت 21 إجراء لمساندة المرأة ضد كورونا





اليوم السابع

الصحة أصحاب الأمراض المزمنة العيادات في انتظاركم بكافة الأنحاء والعلاج بالمجان





مصراوي

الهجرة تطلق حملة على "تيك توك" لترويج المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إقليميا وعالميا





الشروق

القاهرة: وضع اللمسات النهائية لخط سير المومياوات الملكية بنطاق المنطقة الجنوبية





الوطن

«التعليم»: طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفلسفة والفيزياء اليوم





RT

ترامب يقر تمديد الإتفاق الفيدرالي مؤقتا لتجنب الإغلاق الحكومي





عربية SKY NEWS

الهجوم الإلكتروني الكبير.. اتهام أمريكي رسمي لروسيا



