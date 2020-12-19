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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت،  محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة في بداية زيارته لها التي ستستمر على مدار يومين.

وعقد محافظ بورسعيد، ووزير القوى العاملة، اجتماع لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود المحافظة لتوفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتدشين مبادرة "صيادي مصر" بحضور عدد من الصيادين ببورسعيد. 

ومن المنتظر أن تتضمن أيضا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة "السلامة والصحة" بعنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

هذا و تشارك جامعة بورسعيد احتفالات المحافظة هذا العام فى ظل رئاسة الدكتور ايمن ابراهيم للجامعة بشكل جديد من خلال تنظيم ملتقى توظيفى كبير تحت رعاية وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويستقبل اليوم اللواء عادل الغضبان، الوزير محمد سعفان فى زيارة رسمية لمدة يومين.

وتبدأ الزيارة بالاستقبال بديوان عام المحافظة، يعقبها التوجه إلى المركز الثقافي ببورسعيد، لعقد مؤتمر فى العاشرة صباحً العقد مؤتمر مع اصحاب الحرف  يأتى الملتقى التوظيفى تحت إشراف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤن التعليم والطلاب والخريجين،  وذلك لتوفير فرص عمل بمعظم التخصصات "مهندسين - كيميائيين - محاسبين -  وظائف إدارية " ومهندسين بترول ومعلمين بمختلف التخصصات والوظائف الإدارية فضلًا عن العديد من الوظائف وفرص للعمل للشباب ببورسعيد.

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محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتدشين مبادرة "صيادي مصر"
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