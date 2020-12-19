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أخبار العالم

الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة في اليمن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
الإمارات ترحب بتنفيذ
الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة اليمن
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قسم الخارجي
رحبت الإمارات، اليوم السبت، بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن.


وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".


وأثنت الوزارة في بيان لها على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.


وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.


 وجددت الوزارة التأكيد على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.


كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا بالإعلان عن تشكيل الحكومية اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، وفق آلية اتفاق الرياض.
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