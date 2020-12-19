بسبب كورونا.. النواب يدرس إصدار بطاقات العضوية للأعضاء الجدد على عدة أيام

تدرس الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، وضع خطة لإصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة أيام خلال شهر ديسمبر، وذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي وحفاظا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المترددين على البرلمان، و منعا للتزاحم ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وصرح المستشار محمود فوزي، بأن الأمانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.





وأوضح أن الاستمارة تتضمن كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة أساسية إضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية،مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان بشكل واضح من الأمانة العامة عن مواعيد استقبال النواب وقبلها بوقت كافي حتى يتمكنوا من الحضور الى مقر البرلمان لاستلام بطاقات العضوية.





ولفت الأمين العامإلى أن مجلس النواب منذ بداية أزمة كورونا اتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية، حتى يتمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي ، ويبعث برسالة مفادها :"أن عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".





جدير بالذكر الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بالإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس النواب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونجاحه في العمل رغم الجائحة ، حيث نشر على صفحته على إنستجرام الخاصة به، بعنوان: "الممارسة البرلمانية على مستوى العالم في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة، فقال يجتمع البرلمان المصري أثناء انتشار الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية متعددة للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل توفير الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".