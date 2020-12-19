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ديني

وزير الأوقاف: ترجمة 104 كتب لتصحيح مفاهيم الدين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:25 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالطلاب الأندونيسيين الدارسين بالأزهر بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير في العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وفي هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت حتى الآن (104) كتب مترجمة في صحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى وزير الأوقاف 75 طالبًا أندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

يأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

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