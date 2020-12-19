خلال افتتاح مؤتمر التحول الرقمي بالإسكندرية.. قنصوة: نسعى للتحول إلى جامعة ذكية ذات تنافسية عالمية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، إن شعار الجامعة خلال المرحلة القادمة هي "جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية".





وجاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا"، والذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمى فى وقت الأزمات"، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020، في حضور الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل كلية التجارة والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس .

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وأشار "قنصوة" إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الأساسية في بيئة العمل ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع المختلفة عبر الحلول الإلكترونية مما يسهم في رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبي.





وأضاف أن جامعة الاسكندرية تولى أهمية خاصة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية وكانت من أولى الجامعات فى تطبيق التحوّل الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.





يُذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الجامعات المصرية بدأت منذ ثلاثة سنوات في التحول الرقمي من خلال مشروع ضخم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت تكلفته حوالى 5,7 مليار جنيه، واستطعنا في ظل أزمة كوفيد 19 وبالتحديد في 15 مارس 2020 ان نتحول رقميًا في الدراسة الجامعية من خلال إدارة منظومة التعلم الإلكتروني ورفع المعلومات للمنصات التعليمية والإلكترونية، لإنهاء المواد الدراسية المقررة بنجاح.





وأضاف الوزير، خلال المؤتمر، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين في الجامعات المصرية في تحقيق مشروع التحول الرقمى بشكل كبير، موضحًا أن البداية كانت في القطاع الصحي حيث تم عمل بنية أساسية رقمية في مجال التقييم والقياس في نظم الامتحانات.





وأشار إلى أننا نستطيع في نهاية 2021 تعميم منظومة الامتحانات المميكنة في جميع التخصصات الأخرى، كما تم ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، مؤكدًا أكد الوزير أن عام 2022 سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات التي تقدم للجامعات المصرية.



