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حوادث

منعا لانتشار الفيروس .. تخفيض العمالة فى الشهر العقارى 25% لمواجهة كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:50 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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جودت عيد
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل كتابا دوريا رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٠ شهر عقاري. 

تضمن الكتاب خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة ٢٥% كحد أدنى اعتبارًا من السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك لضمان حسن سير العمل واستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

واتخذت  مصلحة الشهر العقارى عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد منها تحديد بوابات للدخول والخروج بكافة البوابات في مقار الشهر العقارى.

كما تضمنت تحديد موعدين لحضور الموظفين، وموعدين للانصراف منعا للتكدس، وتحديد لجان داخل مكتب شهر عقاري للتأكد من ارتداء المترددين على المكاتب كمامات طبية وكذلك السماح بدخول ذوي الشأن فقط لمقار الشهر العقارى.
منعا لانتشار الفيروس .. تخفيض العمالة فى الشهر العقارى 25% لمواجهة كورونا
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