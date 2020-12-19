منعا لانتشار الفيروس .. تخفيض العمالة فى الشهر العقارى 25% لمواجهة كورونا

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل كتابا دوريا رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٠ شهر عقاري.





تضمن الكتاب خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة ٢٥% كحد أدنى اعتبارًا من السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك لضمان حسن سير العمل واستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





واتخذت مصلحة الشهر العقارى عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد منها تحديد بوابات للدخول والخروج بكافة البوابات في مقار الشهر العقارى.



