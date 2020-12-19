ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية: ندرس عددًا من اللقاحات لاستخدامها ضد كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:20 م
تطعيم ضد كورونا في
تطعيم ضد كورونا في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشف وكيل وزارة الصحة السعودي الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة تدرس عددًا من اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لاستخدامها. 

وأوضح عسيري في تصريحات صحفية له اليوم  أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الجاري وفق ماذكر موقع جريدة البيان .

 وافاد عسيري بان التطعيم بلقاح كورونا للفئة الأولى ذات الخطورة العالية قد يستغرق من شهر إلى شهرين، وبعدها يتم البدء في تطعيم الفئات الأخرى.

 وأضاف عسيري: "أنه إذا تم الوصول إلى 80 % من المناعة المجتمعية يمكن القول إنه تم تجاوز الوباء".

 وبدأت المملكة العربية السعودية "الخميس" الماضي حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تطالب بحقها من العالم: نحن أول من توصل للقاح لفيروس كورونا

لمجابهة كورونا.. بريطانيا تعلن تفاصيل جديدة حول موعد تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر

بعد بريطانيا.. فرنسا تكشف موعد الموافقة الأوروبية على لقاح كورونا

حان وقت نهاية الوباء.. تطورات جاهزية لقاحات كورونا للتوزيع قبل بداية 2021

بينها المغرب.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول حول العالم.. فيديو

وزير بريطاني: بدأنا تطعيمات كورونا.. والحظر سينتهي للأبد!

ترشيحاتنا

أجمل فيديو في 2020.. بكاء العريس والمعازيم بسبب وصلة مدح مؤثرة أثناء عقد القران

براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

وزير النقل: الانتهاء من طريق القاهرة - كيب تاون 2024 بتكلفة 26 مليار جنيه

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل

المالية: ضخ 34 مليار جنيه لزيادة المرتبات و66 مليارا للمعاشات

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل