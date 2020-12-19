بالأرقام.. أحمد موسى يفحم البرلمان الأوروبي ويكذب ادعاءهم بغياب المعارضة في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الأوروبي يتحدث عن غياب المعارضة في مصر ، مضيفا:" حزب الوفد كان له 4 مقاعد في برلمان 2000 وله 36 مقعد في البرلمان الحالي والبرلمان الجديد حزب الوفد له 25 مقعد ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حزب التجمع في برلمان 2010 كان له 5 مقاعد وفي البرلمان الجديد له 6 مقاعد ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" السلفيين متواجدين في البرلمان الحالي بـ 11 مقعد، والحزب المصري الديمقراطي له 4 مقاعد في البرلمان الحالي و7 مقاعد في البرلمان الجديد، وحزب المصريين الأحرار له 65 مقعد في البرلمان الحالي".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قرار الدولة المصرية سيادي ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات ، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح الشعب بعودة جماعة الإخوان الإرهابية تحت اي ظرف ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر الأن غير مصر في عام 2013 ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ومصر لا تقلق من شيء ومعنداش حاجة نقلق منها ".