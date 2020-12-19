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بالأرقام.. أحمد موسى يفحم البرلمان الأوروبي ويكذب ادعاءهم بغياب المعارضة في مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:59 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن   البرلمان الأوروبي يتحدث عن غياب المعارضة في مصر ، مضيفا:"  حزب الوفد كان له 4 مقاعد في برلمان 2000  وله 36 مقعد  في البرلمان الحالي والبرلمان  الجديد حزب الوفد له 25 مقعد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حزب التجمع  في برلمان 2010  كان له 5 مقاعد وفي البرلمان الجديد له 6 مقاعد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   السلفيين متواجدين في البرلمان الحالي بـ 11 مقعد، والحزب  المصري الديمقراطي له 4 مقاعد  في البرلمان الحالي و7 مقاعد في البرلمان الجديد، وحزب  المصريين الأحرار له 65 مقعد في البرلمان الحالي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  قرار الدولة المصرية سيادي ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات ، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح الشعب  بعودة جماعة الإخوان الإرهابية تحت اي ظرف ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  مصر الأن غير مصر في عام 2013  ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ومصر  لا تقلق من شيء  ومعنداش حاجة نقلق منها ".
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