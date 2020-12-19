ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسحة لبيراميدز غدا استعدادا للاتحاد الليبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:24 م
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريق الكرة بالنادي سيجري غدا الأحد المسحة الطبية الرسمية استعدادا لخوض مباراة الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويجري الفريق مسحته الطبية ظهر الأحد بملعب النادي، وهي المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة التي يبدأ فيها بيراميدز مشواره بكأس الكونفدرالية في النسخة الجديدة بعدما حل وصيفا في النسخة الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الاتحاد الليبي في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في مباراة الذهاب التي تقام بمصر للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يؤدي أول تدريباته بالمغرب بملعب كهرما

بعثة ييراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازبلاكا

مسحتان لبعثة بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغيني في الكونفدرالية

مسحة أخيرة لـ بيراميدز في الرباط استعدادا لنهائي الكونفدرالية ..صور

بـ سباعية.. الاتحاد الليبي يتأهل لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 بالكونفدرالية

استعدادًا لأول مباراة في الدوري.. بيراميدز يجري رابيد تيست مواجهة الاتحاد غدًا

ترشيحاتنا

دوري أفريقيا.. طائرة خاصة لمصر للطيران تنقل بعثة الأهلي غدا إلى النيجر

الطفولة والأمومة: واقعة بسنت ومحمد غير مقبولة وأحيلت للنيابة

ابني نجمٌ منذ 3 سنوات.. صاحب تريند محمد وبسنت وياسين يعتذر على الهواء

المفوضية الأوروبية: لغة قرار البرلمان الأوروبي عن مصر سيئة

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني.. وموقفه من مرافقة بعثة الأهلي للنيجر

تزوجت حبيبها الأول عرفياً.. أمن القليوبية يكشف سر اختفاء عروس بنها بعد زفافها بأسبوعين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»