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أخبار العالم

شاهد.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:22 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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القسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى لقاح فيروس كورونا اليوم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن نتنياهو، ووزير الصحة الإسرائيلي، يولي إلدشتاين، تلقيا لقاح فيروس كورونا في مركز شيبا الطبي بحضور 50 موظفًا طبيًا.

وأفاد صندوق التأمين الصحي الإسرائيلي، أمس، بأن المؤسسات الطبية الكبيرة في البلاد، فتحت تسجيل باب التطعيم ضد كوفيد-19، ليبدأ غد الأحد.

وذكر الصندوق، أنه سيتم نشر مراكز تطعيم مختصة في المدن الكبيرة، وسيتم إرسال حافلات صغيرة مجهزة خصيصا إلى المستوطنات الصغيرة.

في البداية، سيتم تطعيم الأطباء والعاملين في مراكز الشيخوخة، ثم الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
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