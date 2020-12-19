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رياضة

فضحتونا.. ماجد سامي يشن هجوماً عنيفاً على عمرو الجنايني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:34 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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مجدي سلامة

شنَّ ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، هجومًا عنيفًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق لإدارة اتحاد الكرة وذلك عقب أزمة منتخب مصر للشباب الأخيرة.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إلى عشّاق الكراسي، تباطؤ اللجنة الخماسية في إجراء انتخابات اتحاد الكرة بحجة كورونا؛ هو ما أطاح بها، ووضع مصر كرويًا في خانة الدول غير المُلتزمة بتعليمات الـ فيفا".

وأضاف: "كيف تحججنا بكورونا لمنع عقد جمعية عمومية من 140 فردًا في دولة أجرت انتخابات مجلسي شعب وشورى منذ شهر؟ أومال إيه.. فضحتونا".

وفي سياق آخر، قرر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلفًا لـ عمرو الجنايني تعيين محمد الشواربى عضو اللجنة الثلاثية قائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات بعد استقالة مازن مرزوق.

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