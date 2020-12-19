ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكاظمي يحذر من انهيار النظام في العراق بسبب تأخر الإصلاح

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:09 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
Advertisements
أحمد محرم
حذّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من انهيار النظام في البلاد إذا لم تبدأ عملية الإصلاح، مؤكدًا أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بفساد المال والسلطة.

قال "الكاظمي": "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة ويجب بدء عملية إصلاح قيصرية وإلا ستحدث فوضى عارمة".

وأضاف الكاظمي: "البلاد تعاني منذ زمن من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "نعمل على معالجة الأزمة في البلاد من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وأعلن البنك المركزي في العراق تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينارًا.

قال البنك المركزي العراقي في بيان "خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عمومًا والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".

أوضح البيان أن "مجلس إدارة البنك المركزي عقد عددًا من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض".

قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليبلغ سعر بيع الدولار للمواطنين 1470 دينارًا، بينما يبلغ سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 1460 دينارًا للدولار الواحد، بينما ييبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارًا.

وجاء في بيان البنك العراقي أن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القبض على محافظ سابق في دولة عربية بتهمة إهدار 70 مليون دولار

انهيار الليرة يطيح بمحافظ البنك المركزي التركي.. أردوغان يعين حليفه في المنصب.. وتوقعات بأزمة عملة

استنفار أمني في بغداد تحسبا لاحتجاجات شعبية

البنك المركزي العراقي يعلن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار

لن يتكرر.. البنك المركزي العراقي يعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

كيا تكشف عن إصدار محدود من سبورتاج JBL بلاك ايديشن.. صور

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

الطفولة والأمومة: واقعة بسنت ومحمد غير مقبولة وأحيلت للنيابة

الأهلي يستقر على تمديد وتعديل تعاقد محمد شريف

قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير بشأن مواجهة بطل النيجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»