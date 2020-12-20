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يوتيوبر يكشف آلية الحصول على الأرباح.. وكم تساوي المليون مشاهدة بالدولار.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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قال عمر جانز يوتيوبر، إن الأرباح التي يتم تحصيلها من اليوتيوب، تكون بناء على عدد المشاهدات.

وأضاف جانز خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن كل مليون مشاهدة على اليوتيوب، يصل مقابلها 5 آلاف دولار، وهذا كحد متوسط، حيث يتم حساب الأرباح بناء على عدد المشاهدات.

وأوضح جانز، أن اليوتيوب يدفع هذه الأموال؛ بناء علي كمية الإعلانات المتواجدة على صفحة المحتوى، مؤكدا ان أرقام المشاهدات في كثير من الأحيان لا تكون دقيقة.

ونوه جانز إلى أن هناك أشخاصا يقومون بشراء هذه المشاهدات؛ حتي يكسب صاحب المحتوي مصداقية الناس.

وأكمل جانز، تصريحاته، أن اليوتيوب عندما يكتشف أن عدد هذه المشاهدات وهميا، لا يدفع أموالا إلى أصحاب القنوات التي تحصل علي مشاهدات من مثل هذا النوع.
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