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التعليم العالي: 16 مستشفى جامعيًا لعزل مصابي كورونا.. وامتحانات نصف العام وفقًا للنظام الهجين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جميع المستشفيات الجامعية تضم قسماً خاصاً لعزل المصابين بفيروس كورونا، هذا فى ظل إجراءات مواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "إكسترا نيوز" وتقديم رانيا هاشم، كل قسم يضم 40 سريرًا، إضافة إلى 10 أسرّة للعناية المركزة، معقبًا:" يوجد حاليا 16 مستشفى جامعيًا مخصصًا بالكامل لعزل مصابي كورونا".

وعن امتحانات نصف العام قال عبد الغفار، إنها ستكون وفقًا للنظام الهجين مثل العملية التعليمية أى أن الامتحانات ستكون مُختلطة بين ما بين الحضور والامتحانات "الأون لاين"، حسب ما تحدده كل جامعة وفقًا لإعداد الطلاب والسعة الاستيعابية.

وتابع: وزارة التعليم العالى تعمل فى محورين وهما في حق الطالب في التعلم والصحة، لافتا إلى أنه عند الاشتباه فى إصابة طالب بكورونا سيتم التعامل معه على أنه مصاب وسيتم عزله وعلاجه.
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