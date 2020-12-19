عبدالرزاق حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

توج النجم المغربى عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية 2020، التي أسفرت عن تتويج فريق أولسان هيونداي باللقب بعد فوزه على بيرسيبوليس الإيرانى بنتيجة 2-1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، باستاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.



