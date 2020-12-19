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رياضة

عبدالرزاق حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:46 م
عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله
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القسم الرياضي
توج النجم المغربى عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية 2020، التي أسفرت عن تتويج فريق أولسان هيونداي باللقب بعد فوزه على بيرسيبوليس الإيرانى بنتيجة 2-1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، باستاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز حمد الله بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف على الرغم من تساويه مع البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كما تساوى اللاعبين برصيد تمريرة مساعدة واحدة لكل منهما.
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