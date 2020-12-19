بعد إصابته بفيروس كورونا.. تعرف على مكان عزل محمد الشرنوبي

يقضي الفنان محمد الشرنوبى حاليًا، فترة عزله ، فى المنزل ؛ وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و أعلن الشرنوبى، إصابته بفيروس كورونا المستجد ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت ، واتحسنت جدًا".





ويعانى "الشرنوبى" من بعض الأعراض التى تؤكد إصابته ، ولعل من أبرزها ، ارتفاع فى درجة الحرارة ، بجانب فقدان حاسة الشم.





وكانت قد اتهمت المنتجة سارة الطباخ، خطيبها السابق ، المطرب محمد الشرنوبي ، بسرقة "سكوتر" منها ، وحررت ضده محضرًا ، بقسم شرطة أكتوبر أول.





وتلقت غرفة النجدة ، بلاغا ، من سيدة ، تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.





وانتقلت قوة أمنية ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأحيل لقسم الشرطة ، الذي أخطر نيابة أكتوبر أول ، برئاسة المستشار أسامة ربيع ، للتحقيق.





وأشارت التحريات إلي أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة ، أنها أثناء تواجدها في كومبوند بشارع مدينة مبارك ، لزيارة أصدقائها ، ومغادرتها ، شاهدت "سكوتر" مسروقا منها منذ 8 أشهر.





وذكرت الطباخ في محضر الشرطة ، أنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر" ، وعندما شاهدته في الكومباوند ، سألت أفراد الأمن عن مالكه ، فأخبروها أنه ملك المطرب محمد الشرنوبي ، فوجهت له تهمة السرقة.





واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن ، الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ ، تسأل عن مالك سكوتر ، فأخبروها أنه ملك المطرب الشرنوبي، وأضاف أفراد الأمن ، أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب ، الذي يسكن في ذات الكومباوند ، وردد قائلا: أيوة كانت جايبهالي هدية في عيد ميلادي ، لو عايزاه خلوها تاخده" ، ثم اتصلت السيدة بالنجدة.



