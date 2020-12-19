وصفة للحمل من أول شهر،هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، للمساعدة في زيادة فرصك في الحمل في أسرع وقت ممكن، إليك أفضل الوصفات للحصول على حمل بشكل سريع.

1- احصلي على فحص ما قبل الحمل

قبل أن تبدأ في المحاولة رسميًا ، احصل على فحص طبي. اسألي طبيبك عن فيتامينات ما قبل الولادة التي تحتوي على حمض الفوليك ، والذي يساعد في الحماية من بعض العيوب الخلقية ، مثل السنسنة المشقوقة . يعمل حمض الفوليك خلال المراحل المبكرة من الحمل ، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من حمض الفوليك حتى قبل الحمل.



تقول باولا هيلارد ، أستاذة طب التوليد وأمراض النساء بجامعة ستانفورد: " "إذا كان لديك أي مشاكل طبية أساسية ، فيجب أن تكون تحت السيطرة قبل أن تصبحي حاملًا بأمان."

2. تعرف على موعد دورتك الشهرية

تحديد موعد الدورة الشهرية يحدد موعد الخصوبة، الإباضة هي أفضل وقت للحمل. تقول هيلارد: "هذا هو الوقت المناسب للتركيز على ممارسة الجنس".

يساعد على إدراك علامات الإباضة ، مثل حدوث تغيير في مخاط عنق الرحم. عادة ما تصبح رقيقة وزلقة عندما تكونين أكثر خصوبة. قد تشعر بعض النساء أيضًا بوخز من جانب واحد.

يمكن أن تساعدك مجموعات التنبؤ بالإباضة أيضًا على توقع أفضل وقت للحمل ، كما يقول جيمس جولدفارب ، مدير خدمة العقم في عيادة كليفلاند في كليفلاند. لا يمكنهم فقط المساعدة في التأكيد على أنك في فترة الإباضة ، "إذا كنت تمارسين الجماع بشكل متكرر ، فهذا يخبرك بموعد القيام به لزيادة فرصك في الحمل" ، كما يقول.



وإليك طريقة عملها: يعتبر اليوم الأول من دورتك الشهرية هو اليوم الأول. "ابدئي الاختبار في اليوم التاسع واستمري حتى تحصلي على نتيجة إيجابية" ، تنصح جوان بيسكيتيلي ، دكتوراه في الطب ، أستاذة مشاركة في طب النساء في المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام ، نورث كارولاينا. لكن العديد من النساء لديهن دورات أطول أو أقصر ، لذا فإن إلقاء شبكة واسعة يمكن أن يساعدك على التأكد.



وصفات للحمل بعد الدورة

للحصول على أفضل فرصة للحمل ، تحتاجين إلى جمع البويضات والحيوانات المنوية لشريكك معًا بقدر الإمكان.

سيحمل أكثر من 8 من كل 10 أزواج حيث تكون المرأة أقل من 40 عامًا في غضون عام واحد إذا مارسوا الجنس بانتظام دون وقاية. سيحمل أكثر من 9 من كل 10 أزواج في غضون عامين.

الجنس المنتظم غير المحمي يعني ممارسة الجنس كل يومين إلى ثلاثة أيام دون استخدام وسائل منع الحمل.

لا تحتاجين إلى ممارسة الجنس في وقت قريب من فترة الإباضة فقط ، على الرغم من أنه من المفيد معرفة موعد الإباضة. ستمنحك ممارسة الجنس المهبلي كل يومين إلى ثلاثة أيام أفضل فرصة للحمل. يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش لمدة 2 إلى 3 أيام وهذا يعني أنه سيكون هناك دائمًا حيوانات منوية جديدة في نظامك عند الإباضة (إطلاق بويضة).

تذكري أنه من المهم لك ولشريكك محاولة الحفاظ على الجنس ممتعًا من خلال التركيز على بعضكما البعض وعلى علاقتكما ، بدلًا من القلق بشأن الحمل. هذا سوف يساعدك على الحد من التوتر.

أفضل وقت لممارسة الجنس من أجل الحمل

لتعزيز فرصك في الحمل ، اهدف إلى ممارسة الجنس بانتظام (كل 2 إلى 3 أيام) بعد الدورة الشهرية، حتى تعرف أنه من المأمول أن تكون هناك حيوانات منوية جيدة الجودة تنتظر عند إطلاق البويضة. الحياة الجنسية النشطة هي كل ما يحتاجه معظم الناس للحمل.

إذا كنت تعرفين موعد الإباضة كل شهر ، فيمكنك منح نفسك أفضل فرصة للحمل من خلال ممارسة الجنس في الأيام التي تسبق الإباضة. استمر في ممارسة الجنس أثناء الإباضة. بعد هذا سينتهي وقت خصوبتك لتلك الدورة

وصفة للحمل ١٠٠٪

ابق في الفراش بعد الجماع مباشرة.

من المحتمل أنك سمعت هذا - استلقي في السرير وقدميك في الهواء بعد ممارسة الجنس لزيادة فرصك في الحمل. الحكم؟ ليس صحيحًا تمامًا.

يقول Goldfarb: "من الجيد أن تستلقي في السرير لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الجماع ، لكنك لست بحاجة لقدميك في الهواء". "حوضك لا يتحرك عندما تضع ساقيك في الهواء." لا تذهب إلى الحمام خلال هذا الوقت أيضًا ، كما يقول. "إذا انتظرت 10 إلى 15 دقيقة ، فإن الحيوانات المنوية التي ستدخل إلى عنق الرحم ستكون في عنق الرحم."

وصفات مغربية للحمل السريع

وصفات مغربية للحصول علخلطة طبيعية مجربة و مضمونة للحمل من الشهر الأول عند استعمالها.

مكونات الخلطة :

ملعقة من الحلبة المطحونة

ملحقة من مسحوق الكمون

ملعقة من القرفة المطحونة

ملعقة من الحبة السوداء المطحونة

إن ممارسة الجنس كل يوم حتى أثناء الإباضة لن يزيد بالضرورة من فرصك في الحمل. يقول Goldfarb: "بشكل عام ، تساعد كل ليلة أخرى في وقت الإباضة على زيادة فرصتك في الحمل". يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش حتى 5 أيام داخل جسمك. أفضل اقتراح هو ممارسة الجنس بانتظام - أثناء الإباضة وعندما لا تكونين كذلك.

بالحديث عن الحيوانات المنوية ، "ارتداء ملابس ضيقة يمكن أن يؤثر سلبًا على عدد الحيوانات المنوية" ، كما يقول بيسيتيللي. وكذلك قضاء الوقت في حوض الاستحمام الساخن أو الجاكوزي. قد تحتاج عادات الهاتف الخلوي لرجلك أيضًا إلى بعض العمل. أظهرت دراسة في مجلة Fertility and Sterility أن الرجال الذين استخدموا جهازًا بدون استخدام اليدين مع هاتف خلوي وأبقوا هواتفهم بالقرب من منطقة الحوض وجد انه كانت نوعية الحيوانات المنوية لديهم ضعيفة.

يحتاجون إلى تمرير وأطعمة الصويا الأخرى لفترة أيضًا. الرجال الذين يأكلون الكثير من أطعمة الصويا قد يكون تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل من الرجال الذين لا يتناولون أطعمة الصويا.

طريقة التحضير :

عند أول يوم من الدورة الشهرية و قبل النوم قومي بوضع المكونات في كأس به القليل من الماء، ثم صبي فوق الخليط ماء ساخن حتى يمتلئ الكأس إلى آخره و غطيه طوال الليل حتى تصبحي.

في اليوم الثاني ستكون الرواسب في أسفل الكأس و الماء الصافي في الأعلى عندها قومي بشربه قبل الأكل بساعتين و لا يجب عليك أكل أي شيء حتى تنتهي المدة الزمنية المحددة.



داومي على هذه العملية في اليوم الثالث و الرابع و الخامس و احرصي على نقع الخليط بالليل و شربه في الصباح و أخلصي النية لله بالدعاء بالذرية الصالحة.

خلطة للحمل من اول شهر

كيلو عسل يفضل أن يكون أصلي

2ملعقة كبيرة حبة البركة مطحونة ناعم

2 ملعقة كبيرة حبوب اللقاح ...( موجودة عند أي عطار وفي بوادي النحل ممتازة جدا)

10جرام غذاء ملكات النحل يحتاج للثلاجة.

ملعقة كبيرة مطحونة من كل من المكسرات بأنواعها بدون ملح. مثال( فستق + جوز + لوز + كاجو + صنوبر ....الخ )

اخلطيها جيدا وخذ ملعقة كبيرة يوميا ثلاث مرات

وصفة القرنفل للحمل

يخلط جزء من الكمون والثوم واليانسون وبزر الفجل والقرنفل بالتساوي , ويمزج الجميع مع العسل , ويفطر بذلك كل صباح.



عشبة للحمل من اول استخدام باذن الله

مجموعة متنوعة من الأعشاب تساعد على الحمل إليك الوصفات.

1- عشبة قش الشوفان:

هي عشبة رائعة تحتوي على خصائص كبيرة وعديدة تعزز النظام الصحي للغدد الصماء والتي هي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات. ولذلك فهي تعتبر من الأعشاب المغذية جدًا. يمكن تناول هذه العشبة مرة واحدة في الشهر مع الهندباء البرية.

2- زهور البرسيم الأحمر:

عشبة رائعة غنية بالفيتامينات والمعادن تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة بشكل كبير، ذلك إلى جانب أنها تساعد في علاج ما يسمى بالعقم غير المبرر. وهي ليست مفيدة فقط للنساء بل إنها تعالج العقم عند الرجال أيضًا.

3- عشبة فيتكس أو "عفيفة شجرة التوت":

هي عشبة نسائية رائعة تعمل على تحفيز الغدة النخامية المسؤولة عن هرمونات الحمل، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على الموازنة بين هذه الهرمونات و تحفيز وظائفها.

إن تناول عشبة فيتكس بانتظام وبشكل يومي يعمل على تحسين الخصوبة عند المرأة بشكل كبير.

4- أوراق توت العليق الأحمر:

هي عشبة مشهورة جدًا خاصةً في زيادة الخصوبة وتهيأة الرحم للحمل. ذلك أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الرائعة للجسم. كما تعمل عشبة التوت الأحمر على تقوية بطانة الرحم .

5- عشبة القرّاص:

تعتبر هذه العشبة من الأعشاب المغذية جدًا للجسم، فهي غنية بالمعادن المفيدة جدًا.

6- عشبة فيتكس أو "عفيفة شجرة التوت":

هي عشبة نسائية رائعة تعمل على تحفيز الغدة النخامية المسؤولة عن هرمونات الحمل، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على الموازنة بين هذه الهرمونات و تحفيز وظائفها.

مصدر المعلومات موقع WebMD.

المرجع.. كيفية الحمل بسرعة