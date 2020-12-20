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فن

بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
ليلي علوي والهام
ليلي علوي والهام شاهين
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أحمد إبراهيم
قدّم فريق كورال سان جوزيف،مساء أمس السبت،حفله السنوي الذي يقيمه كل عام احتفالًا بميلاد السيد المسيح، حيث قدم فريق الكورال والذي يضم 37 مرنمًا وسبعة عازفين 18 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال وماجدولين ميشيل.

وجاءت احتفالية هذا العام في ظل هذه الظروف الإستثنائية والإجراءات الإحترازية بصورة مختلفة، فعلى غير المعتاد تم تقليل الحضور بصورة كبيرة نتيجة تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي، كما إلتزم الجميع بإرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل الكنيسة، فشارك هذا العام ما يقارب ٢٥٠ شخصًا فقط من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعًا في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد.

شارك بالحضور مجموعة من الفنانين والسياسيين والإعلاميين والكُتاب والشخصيات العامة منهم: المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة والملحق العسكري الإيطالي على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، القنصل العام الفرنسي وأسرته، نيافة مطران اللاتين بمصر، والنائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري، والسفيرة إيناس مكاوي.
كما حضر من الفنانين إلهام شاهين، ليلى علوي، إيمان سركسيان، نهال عنبر، لقاء الخميسي، عزة لبيب، والفنان محمد الشقنقيري سيف عبد الرحمن، حمزة العيلي، مدحت تيخا.

ومن الشخصيات العامة م.أمل مبدّى، الإعلامية لميس سلامة، راجي إسكندر، والكاتبة حنان شومان والكاتبة فاطمة ناعوت.

وفي ختام الإحتفالية التي كان يقدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر للأب بطرس دانيال وماجدولين ميشيل ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه في ظل هذه الظروف الإستثنائية لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وخاصة قسم عابدين لتأمينهم هذه الإحتفالية، ولجميع الضيوف الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معًا كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.
بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020
بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020
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