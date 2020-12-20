ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معاناة لاجئي إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يقدم دعما إنسانيا للدول المتضررة من صراع تيجراي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:13 م
اللاجئون في إثيوبيا
اللاجئون في إثيوبيا
Advertisements
شيماء مصطفى
قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم إنساني إضافي للدول المتضررة من الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا.


ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، كان الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا، قد ألح على الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل الإنساني للمنطقة بمقدار 23.7 مليون يورو، حيث سيتلقى الشركاء الإنسانيون العاملون في إثيوبيا 18.8 مليون يورو إضافية، فيما سيحصل السودان على 2 مليون يورو للمساعدة في تدفق اللاجئين من تيجراي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 2.9 مليون يورو لمعالجة حالة الأمن الغذائي المتدهورة بسرعة للاجئين في كينيا.


وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، في بيان أمس، السبت: "ستستخدم الأموال في توفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية للسكان النازحين في منطقة تيجراي حيث يعيش حوالي ستة ملايين شخص".


وأضاف أنه أثناء تواجده في السودان وكينيا، سوف يساعد في دعم اللاجئين الذين فروا من المنطقة المضطربة في شمال إثيوبيا.


ويأتي هذا الدعم الإضافي بعد زيارة قام بها المفوض لينارجيتش في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقى بمسئولين سودانيين وإثيوبيين، كما تفقد الأوضاع الإنسانية للاجئين خلال زيارته للمخيمات بشرق السودان.


وكان الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في تيجراي، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها للسودان إلى 67.5 مليون يورو في عام 2020.


وستتلقى وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة العاملة في السودان هذه الأموال لتمويل أنشطتها على الأرض.


وبحسب آخر تقدير للسلطات الإنسانية السودانية، بلغ عدد اللاجئين بشرق البلاد 54526 لاجئًا.


ونقلت السلطات، أمس السبت، 530 لاجئا من المراكز الحدودية إلى مخيم أم ركوبة للاجئين، حيث بلغ إجمالي عدد الإثيوبيين 20437 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السودان يعلن ارتفاع عدد اللاجئين من إثيوبيا لأكثر من 27 ألفا

بعد فرارهم إلى السودان| 4 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين

ممثل مفوضية اللاجئين يكشف أوضاع الفارين من إثيوبيا إلى السودان

تحذير شديد.. تعليق إدارة بايدن على القتال في إثيوبيا

بسبب الصراع في تيجراي.. الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة إثيوبيا.. وآبي أحمد يرد

الاتحاد الأوروبي يدعو إثيوبيا لوقف الأعمال العدائية في تيجراي

ترشيحاتنا

شاهد.. المصري بيج رامي يهزم نظراءه الأمريكيين ويفوز بذهبية مستر أولمبيا و400 ألف دولار

رسميًا.. سيد عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر

بسبب كورونا.. الأهلي يعلن غياب موسيمانى عن رحلة النيجر

خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

كورونا والأحمر.. سيد عبدالحفيظ يترأس بعثة الأهلي إلى النيجر

الأهلي يستقر على تشكيل لجنة عليا للإعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسار 2020 لمترو دبي بأربع محطات جديدة

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها