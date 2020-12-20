ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إغلاق مقر اتحاد الكرة 48 ساعة.. ونتيجة مسحات كورونا غدا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:20 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إغلاق مقر الجبلاية بالجزيرة لمدة ٤٨ ساعة بدءا من اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار الجبلاية خضوع ٨٠ موظفا اليوم الأحد فى مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا للوقوف على مدى الإصابات.

كان 3 موظفين من لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة مسحات فيروس كورونا التى أجريت اليوم الأحد ظهر غد الاثنين.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه سوف يتم إغلاق مكتب لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لحين إشعار آخر على غرار ما جرى فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب.

وأضاف: بناء على نتائج مسحة فيروس كورونا المقرر إجراؤها اليوم الأحد على موظفى الجبلاية سيتم اتخاذ قرارات من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد.

وأكد أنه تم إخطار كافة موظفى الجبلاية اليوم الأحد بضرورة الحضور  للخضوع إلى إجراء مسحة كورونا والتنبيه عليهم بعدم التغيب عن ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزل منزلي.. تفاصيل 96 ساعة فى إصابة الدكتور أحمد عبدالله بكورونا

كورونا تضرب الجبلاية من جديد.. إصابة موظف بسكرتارية اللجنة الخماسية بالفيروس

أي حد مخالط ليا يعمل مسحة.. أول تعليق من عضو الجبلاية بعد إصابته بكورونا

عضو اتحاد الكرة يخضع لمسحة كورونا ثانية خلال أيام

غلق شئون اللاعبين.. إصابة 3 موظفين فى الجبلاية بكورونا.. وغدا مسحة لـ 80 موظفا

بعد إصابة 3 موظفين.. تفاصيل جديدة بشأن ظهور حالات كورونا في الجبلاية

ترشيحاتنا

شاهد.. مسار 2020 لمترو دبي بأربع محطات جديدة

تحذير خطير لـ وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

المصري بيج رامي .. أفضل لاعب كمال أجسام في العالم يهزم الأمريكان ويفوز بذهبية مستر أولمبيا و400 ألف دولار

رسميًا.. سيد عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر

سقط على المسرح.. شاعر مشهور يعلن اعتزاله بسبب المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسار 2020 لمترو دبي بأربع محطات جديدة

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها