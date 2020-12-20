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اقتصاد

وزير التموين: إنشاء مدرسة لإعداد كوادر في صناعة الذهب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا لإنشاء مدرسة فنية لإعداد الكوادر في تصميم وصناعة الذهب.

وأضاف وزير التموين أن المدرسة المقرر إنشاؤها تستهدف إعداد كوادر وليس مجرد هواة في صناعة المشغولات الذهبية ، فضلا عن أنه سيتم عمل ورش لصناعة الذهب ، ثم إقامة معرض دائم طوال العام.

جاء ذلك خلال افتتاح  اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور  اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين  التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 8  أكبر شركات  مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.

وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة.

ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب  وتنشيط السوق.
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