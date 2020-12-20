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لعاب الكلب لا يبطل الوضوء.. أمين عام الفتوى يوضح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:32 م
لعاب الكلب لا يبطل
لعاب الكلب لا يبطل الوضوء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلب مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، معلقًا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ"، منوهًا إلى أن الاعتداء على مخلوق من مخلوقات الله بدون وجه حق لا يجوز.


وأضاف الدكتور خالد عمران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من يتحجج بأن الكلب من الممكن أن يؤذي غيره فإن له أسلوبًا معينًا وجهات متخصصة مثل هيئة الطب البيطري.


وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز قتل الكلاب، وأن المبادرة بقتلهم نوع من التطرف الفعلي وسلوك لا نقبله، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم  علمنا، أن امرأة دخلت النار بسبب حبس هرة، وآخر دخل الجنة بسبب سقيه كلبًا.


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لعاب الكلب مختلف فيه، والمختار في الفتوى والذي تحدث عنه فضيلة المفتي أنه على مذهب السادة المالكية، هو أن لعاب الكلب ليس نجسًا، وحتى لو مس الملابس فإنه لا يوجد فيه شيء ولا يبطل الوضوء ولا يضر بالصلاة.
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