كورونا تعود .. الدوري المصري مهدد والإجراءات الاحترازية تغيب عن اللاعبين

عادت الأمور الى سابق عهدها وبدأت الإصابات بفيروس كورونا اللعين تنتشر بين لاعبي الدوري المصري مثل الموسم الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من هذا الفيروس اللعين.





وضرب الفيروس بعض اللاعبين في بطولة الدوري المصري، ولكن الغريب في الأمر طريقة اكتشاف المرض الذي لم تظهر أعراضه على اللاعبين، وبالأخص لاعب الزمالك الذي وصف طبيب الفريق عن طريقة اكتشاف إصابته.





وتعرض محمد عبد السلام لاعب الزمالك للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن اكتشف طبيب الفريق اصابته بطريقة غريبة، خصوصا وأن اللاعب أجرى فحص الـ "رابيد تيست" ولم تظهر عينته أنه مصاب بالفيروس أو يحمل أحد أعراضه.





وقال طبيب الفريق في تصريحات على فضائية أون تايم سبورت:" إن محمد عبد السلام لم تظهر عليه أعراض وفحص الـ "رابيد تيست" أظهر شئ غريب في الأجسام المضادة، وهذا لم أعتمده وقمت بعزله عن اللاعبين وتم استبعاده مع قائمة مباراة بيراميدز السابقة بعد ان كان موضوعًا في القائمة.





وتابع: " قمنا بعزل عبد السلام وإجراء فحص "PCR"، وبالفعل جاءت عينته إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالته.





كما غاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني عن التواجد مع المارد الأحمر في مباراة غزل المحلة بسبب إصابته بفيروس كورونا وتواجده في العزل بأمر من طبيب الفريق.





وأعلن النادي الأهلي عن إصابة الثلاثي مجدي أفشة، رامي ربيعة، وعمرو السولية بفيروس كورونا بعد أن قام المارد الأحمر بإجراء مسحة استعدادًا لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





ولم يقتصر الأمر على الأهلي والزمالك ولكن أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي السابق والجونة الحالي، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام ايجابية عينته واصابته بفيروس كورونا.





وأعلن محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لـ مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.





وتأكد غياب محمد نجيب عن الجونة خلال مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا، الاثنين، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.