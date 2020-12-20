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لا يفسد الوضوء.. أحمد كريمة: استخدام الكلاب للرفاهية وشرائها بمبالغ كبيرة مكروه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:13 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه هناك كراهية فقط لاستخدام الكلاب للرفاهية أو شرائها بمبالغ كبيرة ويدخل تحت بند الإسراف ولكن الواضح أنه لا يفسد الوضوء ولا نجاسة به، موضحًا أن  مسألة نجاسة الكلاب خلافية وليست من ثوابت الدين ونحن نختار المذهب المالكي الذي يؤكد طهارة جسد الكلب من حيث الخلقة الإلهية ويتفق مع أن الله لا يخلق نجاسات فالكلب طاهر من حيث الخلقة.

وأضاف كريمة خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع بقناة صدى البلد، أنه تحدث في أكثر من كتاب عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد أن إنشاء جماعة أو تيار أو تنظيم محرم ومجرم شرعًا وفقًا لقول الله عز وجل «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ».

ونوّه إلى أنه تحدث في أكثر من كتاب عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد أن إنشاء جماعة أو تيار أو تنظيم محرم ومجرم شرعًا وفقًا لقول الله عز وجل «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ».

وتابع أن الأمر صريح وإنشاء الجماعات أو الانضمام إليها محرم ومجرم شرعًا. 
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