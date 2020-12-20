ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة .. أستاذ صدر: 4 سلالات من كورونا بمصر .. والبريطانية لم تصلنا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حمزة شعيب

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن هناك 4 سلالات من فيروس كورونا في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في بريطانيا لم تصل لمصر حتى الآن، مثمنا من أهمية ارتداء الكمامة في الوقت الحالي لمنع دخول السلالة الجديدة إلى مصر.

ولفت الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إلى أن هناك حالة من التراخي بسبب عدم اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن زيادة العدوى بفيروسات الجهاز التنفسي سواء بكورونا أوغيره في الشتاء متوقعة منذ فترة مبكرة لأن هذه الفيروسات تنشط في الأوقات الباردة.

واستطرد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن التطعيم بلقاح كورونا لا يستهدف من أصيبوا بالعدوى من قبل ولكن يستهدف المهددين بزيادة مضاعفات أعراض فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مضاعفات كورونا خاصة في حالات الإصابة الشديدة والمتوسطة مثل التهاب الجهاز التنفسي أو تجلطات الرئة تصيب كبار السن أو حاملى الأمراض المزمنة.

وواصل الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن الرقم المسجل عالميا بالوفيات جراء فيروس كورونا من 2 إلى 5 %

وأكد أن الطبيب المتخصص في أمراض الصدر يمكنه تشخيص الإصابة بكورونا دون عمل المسحة ولكن يتم عملها لأبعاد مجتمعية وليست تشخيصية وإثبات تعافي المريض من الفيروس .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للطلاب والمعلمين.. أيمن سالم يقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا

أيمن سالم: الأطفال لديهم أعلى مقاومة لفيروس كورونا.. ونسبة الإصابة لا تذكر

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

أيمن سالم يحذر: التهاون بكورونا خطر.. وأعداد المصابين بالفيروس في تزايد مستمر

أيمن سالم يوضح الفئات الأولى للحصول على اللقاح الصيني

ترشيحاتنا

استهتار من المواطنين.. أحمد موسى: نتلقى استغاثات مجددًا مثل الموجة الأولى لفيروس كورونا

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

مفاجأة .. أستاذ صدر: 4 سلالات من كورونا بمصر .. والبريطانية لم تصلنا

شيما صابر تهنئ بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد

يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ حليب الحمير

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد