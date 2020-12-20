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فن

تعرف على مصير جائزة تكريم اسم الراحل نجيب سرور بالقومي للمسرح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كرم المهرجان القومي للمسرح اسم الراحل نجيب سرور وتسلم التكريم ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، وقرر القائمون على المهرجان ان إيداع هذه الجائزة في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة.

ويشارك في المهرجان 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام  لقطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الاوبرا المصرية.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي انطلقت اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد  والمخرج نجيب سرور.

كما يقدم المهرجان عددا كبيرا من الجوائز تتعدي قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية: وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق.

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