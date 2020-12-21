مصر تتصدر تصنيف الدول المصدرة للموالح.. برلمانيون: نعود للريادة الزراعية من جديد.. ودعم السيسي للقطاع السبب

- هشام الحصرى: دليل على ايجابية التطورات الزراعية في الفترة الماضية

- رائف تمراز: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح..والمزراعون النواة الأولى

- بسنت فهمى: مصر لها الريادة زراعيًا .. والسيسى ساعد في انتعاشها









أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميًا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنًا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا إلي 4 مليون و900 ألف طن





وأشار "القصير"، في كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية أن قطاع الزراعة أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر علي تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول.





وأكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية هذه الخطوة في عودة مصر مرة أخرى للريادة الزراعية كما كانت من قبل، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى للدولة بصورة جيدة خلال الفترة القادمة نتيجة ذلك، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور رئيسي في تحقيق ذلك مما يساعد في تحسين الميزان التجارى للدولة بصورة جيدة.





وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن وصول مصر للمرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح يعد أمر ايجابى للغاية خاصة في الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية نشهد حالة غير مستقرة في كافة المجالات بدول العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا





وأشار "الحصرى"، إلى أن الفترة القادمة ستشهد الدولة تقدما في كافة المجالات نظرًا للخطط التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بكافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة لـ2030، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمجال الزراعي مرة أخرى.





وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع المليون ونصف فدان الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد في وصول مصر لتلك المكانة عالميًا، بالإضافة إلى حرص الفلاحين على خروج محاصيل ذات جودة عالية خالية من الآفات الزراعية .





وأشاد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، باعلان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وصول مصر للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدى لزيادة الدخل القومي للمصر خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.





وأضاف "تمراز"،أن المكانة التي وصلت لها مصر تساهم في انتعاش الاقتصاد المصرى مما ينعكس على المواطنين وخاصة المزراعين، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور رئيسي في وصول مصر لتلك المكانة خاصة بعد عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول المختلفة.





وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المزراعين كان لهم دور مركزى في وصول صادرات مصر الزراعية لما يقرب من 5 مليون رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، منوهًا بأن المزراعين ملتزمون بكافة التقنيات الحديثة لخروج الصادرات الزراعية بجود عالية.





ومن جانبها،علقت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على إعلان وزير الزراعة عن احتلال مصر للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، قائلة" مصر كانت تحتل الريادة الزراعية منذ القدم وحان الوقت لعودة ذلك مرة أخرى".





وأوضحت "فهمى"، أن الدولة تمكنت من استعادة مكانتها مرة أخرى زراعيًا بعد إهمالها لسنوات عديدة، مشيرة إلى أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الزراعية التي أدت لانتعاش المجال الزراعي بهدف الوصول إلى تلك المكانة عالميًا.





وأضافت عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الرتبة التي احتلتها مصر سوف تصب في مصلحتها اقتصاديًا من خلال ظبط الميزان التجاري لصالحها، منوهة على أنها استطاعت أن تحدث ذلك على الرغم من اجتياح فيروس كورونا للعالم أجمع.

وتابعت" الفترة القادمة سوف تجنى مصر ثمار كافة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية التي نفذتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".