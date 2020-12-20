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منوعات

إطلالة ياسمين الخطيب بالأسود تثير إعجاب جمهورها .. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:06 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد بدران

نشرت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في أحدث ظهور.


وظهرت نسرين الخطيب بإطلالة جذابة ترتدى سترة باللون الاسود، وجيب قصير فوق الركبة وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.


يذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها.


وتشارك ياسمين الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.


وتدور أحداث «2 طلعت حرب» فى فترة الستينيات من القرن الماضى، داخل إحدى الشقق فى منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التى شغلت مصر فى تلك الفترة من خلال 4 حكايات.


من ناحية أخرى أعلن منتج الفيلم محسن علم الدين أن مخرج الفيلم مجدى أحمد على انتهى من مونتاج أغلب مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية مستغلا توقف التصوير بسبب كورونا وأن الفيلم سيكون جاهزا للطرح بدور العرض بعد أيام قليلة.

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