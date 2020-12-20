إطلالة ياسمين الخطيب بالأسود تثير إعجاب جمهورها .. شاهد

نشرت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في أحدث ظهور.



وظهرت نسرين الخطيب بإطلالة جذابة ترتدى سترة باللون الاسود، وجيب قصير فوق الركبة وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.



يذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها.





وتشارك ياسمين الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.



