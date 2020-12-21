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ديني

فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر وجلب الحبيب .. هل حقيقة أم اعتقاد خاطئ؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
فضل قراءة سورة يس
فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر وجلب الحبيب
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أمل فوزي
فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر هل حقًا تجلب الرزق والزواج ؟، هذه أمور يسعى إليها الكثيرون ، فالجميع يبحث عن طرقًا لجلب الرزق، وجلب الحبيب والزواج هي كذلك تمثل أولوية للغالبية، والتي بذاتها سواء طلب الرزق أو الزواج فتحت الباب أمام السحرة والمشعوذين ومهدت النفوس الضعيفة الطريق لانتشار أعمال السحر، ولأن فضل قراءة سورة يس أمرًا لا يختلف عليه أحد، برز ذلك السؤال حول فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر  سواء كان للزواج وجلب الحبيب أو الرزق، أي بعدد معين، واعتمد ذلك على رواية وردت في فضل قراءة سورة يس بأنها لما قرءت له.

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فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر
فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر سواء للزواج أو جلب الحبيب أو الرزق، وقد اعتمدت تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين على رواية وردت في فضل قراءة سورة يس بأنها لما قرءت له، لكن في الحقيقة ليس هذا بحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، كما أنه لم يرد في فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو في فضل قراءة سورة يس للرزق أو فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر نصوصًا في الأثر والسُنة النبوية الشريفة.

سورة يس
سورة يس تعدّ من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، و سورة يس هي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة، سورة يس كالسور المكية تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.

فضل قراءة سورة يس
فضل قراءة سورة يس ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

فضل قراءة سورة يس قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل قراءة سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.

فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج
فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو فضل قراءة سورة يس 7 مرات للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر ، ففيه ورد أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران.

فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو فضل قراءة سورة يس 7 مرات للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر ، فإنه عامة قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة، أما قراءة سور بعينها بعدد معين لجلب الرزق أو الزواج وما نحوها، لم ترد فيه أحاديث، وهو حلال المهم أن تٌقرأ السور كما هي دون تبديل الآيات أو تكرار بعض كلمات.

كيفية قراءة سورة يس بالمبينات لقضاء الحوائج
كيفية قراءة سورة يس بالمبينات لقضاء الحوائج ، ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج
هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج ، ورد فيها أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرأن كله تقربًا للمولى عز وجل. 

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج ، وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرأن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه. 

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة 

 ·    بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام .

 ·   بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

·   اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

·   يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا  يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا.

·   اللهم إنك جعلت (يس) شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعه تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين .

·    سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون.

·   سبحان من إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·  يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

·    اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد .

·   اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر و الدين، ومن قهر الأعداء  يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون.

·  سبحان مجري الماء في البحر والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون.

·    سبحان من اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·    يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·     يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين.

·  اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)،ببركة اسمك يا الله يا ارحم الراحمين.

·    اللهم منزل الكتاب و يا مجري السحاب، ويا هازم الاحزاب، انصرنا على جميع الأعداء.

·   اللهم إني أسالك بحق سورة يس وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.

·   اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الاخيار الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما في سعه علمه.


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