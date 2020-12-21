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وزيرة التضامن تتحدث عن كريمي النسب ودور الوزارة في حمايتهم من التنمر.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأيتام وكريمي النسب جميع فئات المجتمع ترق قلوبهم لهم لأنهم ليس لهم يد بما هم فيه من حالة صعبة وخاصة كريمي النسب.

وأضافت «القباج» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنها قامت بتغير مسمي مجهول النسب إلي كريمي النسب لتخفيف الكلمة علي هؤلاء الأطفال ولدعمهم عند كبرهم وعدم معرفة والديهم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كريمي النسب لا يمكن أن يتعرضوا للتنمر في المستقبل بسبب تربيتهم في دور رعاية وعدم معرفة أهاليهم لأن تلك الدور هي بيوتهم والوزارة هي القائمة والمسؤولة علي مراقبة تلك الدور.

وفي سياق آخر قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القضية السكانية تشغل بال جميع فئات المجتمع المصري وليس فقط القيادات السياسية، منوهة إلى أننا نعلم كيف تلتهم القضية السكانية ثمار أي تنمية.


وأضافت القباج ، خلال حوارها ببرنامج الان ، المذاع على فضائية اكستر نيوز ، أن الزيادة المطردة لا تتناسب مع مؤشرات التنمية ويترتب عليها زيادة في نسبة التضخم وانخفاض في مؤشرات التنمية الاقتصادية .


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي،  إلى أن كل ذلك يؤدى إلى عدم عدالة في التوزيع و تأخر كبير في عجلة التنمية وفى تحقيق النتائج التي نسعى إلى تحقيقها في خطة التنمية المستدامة عام 2030 ، متابعة أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها سابق جهود في العامين السابقين في برنامج " اثنين كفاية " .


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حققت نجاحات تذكر بالتنسيق مع 108 جمعيات منها الزيارات المنزلية والتوعية وتوعية الخدمات.
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