شاهد..تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على قدس اقداس الاله امون بمعابد الكرنك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ و محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام المحافظة و اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعميد عمرو حسن مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وكان قد بدأ الاحتفال، بالتواجد والتجمع في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة، وانطلقت الاحتفالات بمقدمة عرض الصوت والضوء، تلاه عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في إرجاء المعبد وعقب ذلك التوجه داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس في الساعة السابعة لرصد الظاهرة وبعد ذلك التوجه إلى البوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.





ويقول الباحث الاثري الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك ان ظاهرة تعامد الشمس على قدس الاقداس بمعابد الكرنك هى ظاهرة فريدة من نوعها فى مصر على العالم كله حيث ان الشمس فى هذا اليوم تشرق بطريقة تدريجية منظمة للتعامد على حجرة ومقصورة الذورق المقدس وسط معابد الكرنك.





وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوى وهو مايدل على معرفه المصري القديم حساب الاعوام والسنين والايام وكذا براعته فى حسابات الهندسة الدقيقة فى دخول الشمس بطريقة معينة الى داخل مقصورة الزوق المقدس فى توقيت ثابت فى يوم واحد من كل عام.



