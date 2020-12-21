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مع بدء التطعيمات .. مستشار وزيرة الصحة تكشف أسباب تفضيل اللقاح الصيني عن غيره

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
مستشارة وزيرة الصحة،
مستشارة وزيرة الصحة، الدكتورة نهى عاصم
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نهى عاصم ، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث ، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن مرحلة التخطيط ومتابعة تطوير لقاحات كورونا ، في العالم ، بدأت منذ شهور ، وذلك بمراقبة نتائج التجارب السريرية ، حتى يتم الاتفاق على أفضلهم ؛ للتفكير في كيفية توفيره، موضحة حرص مصر على المشاركة في التجارب السريرية للقاح ، ومن ضمنهم اللقاح الصيني . 

وأضافت الدكتورة نهى عاصم ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ترتيب الأولويات ، من أهم البروتوكولات المتبعة ، في العالم ، لبدء التطعيمات ، نظرا لأنه من الصعب توفير اللقاح ، في المراحل الأولى ، لجميع سكان العالم ، منوهة أنه بناء على تعليمات وزارة الصحة ، يتم توزيع اللقاح على الفئات الأكثر تعرضا للإصابة .

ولفتت "عاصم" إلى أن أختيار اللقاح الصيني ، تم على أساس علمي ، من خلال البحث الطبي ، وتاريخ هذه اللقاحات ، والتقنيات التي بنى على أساسها اللقاح ، والتي تتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى .

وأشارت إلى أن اللقاح الصيني يشبه أنواع التطعيمات الأخرى ، التي توزع في مصر ، مثل لقاح "شلل الأطفال " ، وغيرها من اللقاحات العادية.

وتابعت :  تطعيم "أكسفورد" من ضمن التطعيمات الأخرى ، التي تعطيها وزارة الصحة المصرية ، الأولوية ، مع اللقاح الصيني .
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