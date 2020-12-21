وزير الأوقاف: دورة تدريبية لصحفيي الإعلام الديني بالتنسيق مع الأعلى للإعلام .. قريبا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة بقدد إعداد دورة تدريبية لصحفيي الإعلام الديني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام بإشراف الكاتب الصحفي كرم جبر وسيتم منح الحاصلين على هذه الدورة شهادات معتمدة .





وأضاف جمعة خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوداني بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر انه سيتم فتح باب التسجيل خلال أيام على ان يتم انطلاق هذه الدورة التدريبية بمدينة شرم الشيخ وسيتم موعدها لاحقا .





وقال وزير الأوقاف العلاقه بين مصر والسودان تلاحم وتوافق فالبلدين شعب واحد نصفه في شمال الوادي والنصف الآخر في الجنوب فكل ما يحدث في السودان له صداه في مصر والعكس ما يحدث في مصر له صداه في السودان . والمناخ الآن مواتي لعودة متانة هذه العلاقة .





وأضاف خلال الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .





التدريب بالأكاديمية يهدف الى البناء العام للشخصية ولكن تطور الأمر وأصبح البناء ثقافيا واجتماعيا وإلكترونيا وأشركنا الواعظات في مجال التدريب .





وفيما يخص المنهج العام قال جمعة أن التدريب يقوم على ترسيخ سماحة الإسلام وكل اهل العلم أجمعوا علىأن الفقه هو التيسير بدليل أما الجماعات المتطرفة يرون أن التشدد هو التدين .





وأوضح أن دورنا هو البلاغ وليس الحساب والهداية لافتا الى ان المحور الثاني في التدريب هو ان مصالح الأوطان من مقاصد الأديان فالجماعات المتطرفة لا يعترفون بالأوطان فالدين لا ينجح الا في بلد مستقر.





وقال لن يحترم الناس ديننا الا اذا احترمنا ديننا ووطننا .



