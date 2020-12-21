رفع 2000 طن مخلفات بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،على استمرار وتكثيف أعمال النظافة واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمدن.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (شبراخيت، الدلنجات، كوم حمادة، رشيد، بدر، دمنهور، كفر الدوار) اليوم الإثنين حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية.

أسفرت الحملات عن رفع 2000 طن تضمن الآتي :- (90 طن بشبراخيت - 150 طنا بالدلنجات- 175 طن بكوم حمادة - 145 طن المحمودية - 135 طنا برشيد- 90 طنا ببدر- - 600 طن بدمنهور – 615 بكفر الدوار ).

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، اليوم الإثنين، حملات متنوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي لعدم الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

- رفع 17 حالة إشغال ثابت ومتحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافتة اعلانية بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.



ويذكر أيضا أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة إلتزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الإحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

أسفرت الحملة عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور عبارة عن حالات ثابته ومتحركه وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه ضد المخالفين.

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