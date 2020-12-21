وفد من 8 دول.. البابا تواضروس يستقبل مجموعة من طلاب كلية القادة والأركان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الوفد ضم طلابا من دول مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا ولبنان والعراق.





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وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالزائرين وألقى كلمة عليهم، وأجاب على مجموعة من الأسئلة التى وجهت إليه، كما تم التقاط الصور التذكارية بالمقر البابوي.





وفي سياق اخر، احتفل دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.





كما احتفل الدير بسيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة القسيسية وقبول طالب رهبنة جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني المقررة.





جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم عقب انتهاء تسبحة نصف الليل وصلوات الرهبنة، وتولى خدمة الصلوات نيافة الأنبا بيمن أسقف إيبارشية نقادة وقوص ورئيس الدير وشاركه نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من كهنة الإيبارشية.





وحمل الراهب الجديد اسم الراهب كاراس النقادي ، أما الراهبان اللذان نالا درجة القسيسية هما، «الراهب القس ميخائيل النقادي ، الراهب القس إبراهيم النقادي».





وترأس نياقة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة صلاة سيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية للخدمة بثلاث كنائس بالإيبارشية.





كان نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية، قد صلى قداس الأحد الثاني من شهر كيهك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة أسيوط الجديدة وشاركه صاحبا النيافة الأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح سر الكهنوت للكهنة الجدد.





والكهنة الجددد هم «الشماس جمال جاب الله كاهنًا على كنيسة الشهيد مار فام الجندي بمدينة أبنوب، باسم القس زكريا، الشماس وسيم سمير كاهنًا على كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمدينة أسيوط الجديدة، باسم القس يوسف، الشماس الإكليريكي عبد المسيح خليفه كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية المعابدة، باسم القس إشعياء».





وتوجه الكهنة الجدد عقب القداس إلى دير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.