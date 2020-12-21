سوريا تطلب لقاح كورونا الروسي.. مجانًا

دعت سوريا إلى إمداد روسيا لها بلقاح كورونا المستجد، لتطعيم الفئات الأولى بالرعاية لديها، والمسعدة في كبح تفشي الوباء، وفق ما أورد وزير سوري.





قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن بلاده تتناقش مع موسكو من أجل الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك فيي"، وذلك لكي يتسنى للسوريون أن يحصلوا على تطعيم من خلاله.





ذكر الوزير المقداد: "هناك مناقشات حول ذلك(الحصول على اللقاح)، ونأمل أن يتلقى السوريون لقاح "سبوتنيك V" وبقية اللقاحات الروسية لأن الشعب السوري يثق في اللقاحات الروسية أكثر من لقاح فايزر واللقاحات الأخرى".





وحول إمكانية حصول سوريا على اللقاح الروسي كمنحة، ذكر المقداد "نحن واثقون أن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ هذه الجوانب في اعتباره، خاصة وسط الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا، من محاربة الإرهاب، والتأثير الاقتصادي الواقع عليها، والبنى التحتية المدمرة إثر الأفعال الإرهابية".





وسبق إن أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن.





وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "سبوتنيك V"، في أغسطس، وقام بتطويره مركز "جماليا"، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.





وبلغ عدد الاصابات في العالم نحو 77 مليون إصابة، ونحو 1.7 مليون وفاة، بينما أعلنت بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد زادت المخاوف من موجة أكثر فتكًا للوباء، لتكون بريطانيا بلد الوباء الجديد، بعد الصين.





إلا إن منظمة الصحة العالمية بثت رسالة طمأنة، من أن السلالة الجديدة المتحورة للفيروس، أوسع انتشارًا لكنها ليست أخطر في الأعراض من السلالة القديمة، وبالتالي فأثرها غير ظاهر حتى الآن على أعداد الوفيات.