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تعليم

التحليل الإحصائي الحيوي في ورشة عمل بجامعة حلوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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كريم ناصر
نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان،ورشة عمل عن التحليل الاحصائى الحيوي فى البحث العلمى وذلك عبر تطبيق زووم، وهي ورشة مخصصة للباحثين المهتمين بالإحصاء الحيوي،  وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمى.

ويأتي عقد  تلك الورش تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته.
 
حاضر في ورشة العمل الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب القصر العيني، ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بالقصر العيني، وحضر ورشة العمل ٧١٢ باحث وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية .

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وأوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي  لتوفر  مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وتضمنت ورشة العمل التعريف بالتحليل الإحصائي والذي يلعب دورًا كبير في البحث العلمي من حيث مساعدة الباحث على الوصول لمعلومات ونتائج دقيقة في البحث العلمي، تفيد الباحث في التنبؤ ببعض النتائج المنطقية كما في البحوث العلمية التجريبية، والاستكشافية.

كما تناولت ورشة العمل ضرورة قيام الباحث  باختيار نوع الاختبار الإحصائي، ويوجد عدة طرق للتحليل الإحصائي يجب على الباحث استخدام الطريق المناسب منها بما يتوافق مع نوع وطبيعة البحث للحصول على البيانات بشكل سليم، وفي بعض الأبحاث العلمية قد يحتاج الباحث إلى إحصائيات كبيرة من الصعب القيام بها بنفسه فيلجأ إلى استخدام البرامج التي توفر الوقت والجهد وتظهر نتائج دقيقة وسليمة، وهناك العديد من البرامج التى تستخدم فى التحليل الاحصائى .

كذلك تناولت ورشة العمل ضرورة التفرقة  بين أنواع البيانات المختلفة، وتحديد الإحصائيات المناسبة التي تصف كل نوع من أنواع البيانات، وتم التطرق لشرح مفهوم الاستدلال الإحصائي ودلالات كل نوع من أنواعه، والتعرف على طرق التحليل شائعة الاستخدام وفقًا لأهداف البحث.

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين.
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