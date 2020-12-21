هيئة تنمية الصادرات تنظم ورشة عمل حول متطلبات الدخول للأسواق الأفريقية

نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ورشة عمل حول “متطلبات الدخول للأسواق الافريقية” وذلك في إطار تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية والذي يستهدف إزالة القيود الجمركية امام حركة التجارة البينية الأفريقية وخلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة .

وقالت ربا زايد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن هذه الورشة تعد الأولى ضمن تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية والذي تم توقيعه بين الهيئة والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والذي يهدف الى تعزيز العلاقات التجارية وخلق شراكات جديدة بين الدول العربية وعدد من الدول الافريقية وتعزيز قدرة المصدريين الحاليين وخلق جيل جديد من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الاسواق الحالية واسواق جديدة واعدة فى افريقيا.

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وأشارت إلى أنه من المقرر عقد العديد من ورش التوعية بالقاهرة وعدد من المحافظات تشمل (دمياط – الاسكندرية – بورسعيد – اسوان) للقطاعات التصديرية المستهدفة (قطاع مواد البناء ، قطاع الصناعات الكيماوية ، قطاع الصناعات الطبية والصيدلانية ، قطاع الصناعات الهندسية ، قطاع الطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية ، قطاع الأثاث).