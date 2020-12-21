ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هيئة تنمية الصادرات تنظم ورشة عمل حول متطلبات الدخول للأسواق الأفريقية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:02 م
تنمية الصادرات
تنمية الصادرات
Advertisements
ولاء عبد الكريم

نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ورشة عمل حول “متطلبات الدخول للأسواق الافريقية” وذلك في إطار تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية والذي يستهدف إزالة القيود الجمركية امام حركة التجارة البينية الأفريقية وخلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة .

وقالت ربا زايد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن هذه الورشة تعد الأولى ضمن تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية والذي تم توقيعه بين الهيئة والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والذي يهدف الى تعزيز العلاقات التجارية وخلق شراكات جديدة بين الدول العربية وعدد من الدول الافريقية وتعزيز قدرة المصدريين الحاليين وخلق جيل جديد من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الاسواق الحالية واسواق جديدة واعدة فى افريقيا.

اقرأ أيضا ..هالة السعيد: نسعي لنشر الوعي بالمرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد العديد من ورش التوعية بالقاهرة وعدد من المحافظات تشمل (دمياط – الاسكندرية – بورسعيد – اسوان) للقطاعات التصديرية المستهدفة (قطاع مواد البناء ، قطاع الصناعات الكيماوية ، قطاع الصناعات الطبية والصيدلانية ، قطاع الصناعات الهندسية ، قطاع الطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية ، قطاع الأثاث).

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على هامش معرض هاتس.. التصديري للصناعات الهندسية: الاتفاق على تصدير شحنات تجريبية لدول خليجية وأوروبية

مكتب زامبيا التجاري: 3 مليارات دولار حجم صادرات مصر للكوميسا

اقتصاد السعودية.. 34 شركة مواد بناء أشركتها الصادرات السعودية في معرض الخمسة الكبار الافتراضي

وزيرة التخطيط :محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار ثمرة العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

لتطوير المنتجات التصديرية.. وزيرة التجارة تعلن بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر

وزارة الصناعة تعتزم إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الافريقية ..مستثمرون: فرصة للنفاذ للسوق الافريقى.. والشركات المصدرة لا تتعدى 7% من إجمالى المصرية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

طيران الإمارات تعلق رحلاتها بعد إعلان السعودية

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020