قرار عاجل من الجزائر بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا، وذلك بعد تفشي سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حسبما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية.





أعلنت عدة دول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا.





وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأحد إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة.





وأضاف "علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي".





وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى بنسبة 70%.







وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدانمارك وهولندا وأستراليا.



