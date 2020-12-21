لتسببها في هبوط أرضي.. إصلاح كسر ماسورة صرف صحي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صباح اليوم، أعمال إصلاح كسر ماسورة صرف صحي أمام مدرسة الاتحاد الإعدادية بنين ، بنطاق حى وسط المنيا ، بسبب حدوث هبوط أرضي بمنطقة الكسر، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق ، لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الارض مع اعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة .





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وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا أنه تم التنسيق لقطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح، كما تم إخطار شركة الغاز وإدارة المرور وجاري التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أي بلاغات.





وفي سياق متصل بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية ب23 محافظة ، منهم 47قرية بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا ،كمرحلة اولي.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، بشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة ،محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص ، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة





أكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة ، حيث تأتي في سياق اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.







