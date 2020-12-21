الدوري المصري.. مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الشرطة، في اطار مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الإنتاج الحربي على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد يحيى





خط الدفاع: أحمد علي و محمد بازوكا و محمد الشبيني و محمد تاحا.





خط الوسط: هشام محمد ومصطفى الجمل وعبدالرحمن شيكا.





خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد فييرا وباسم مرسي.



ويبحث الإنتاج الحربي عن أول فوز له بالدوري الممتاز فى الموسم الحالى بعد أن كان خسر فى المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا وتعادل فى المباراة الثانية أمام الإسماعيلى .



