بسبب سيدة.. كواليس إطلاق عاطلين الرصاص على فيلا رجل أعمال في أوسيم

أمرت نيابة أوسيم بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بإطلاق الأعيرة النارية صوب فيلا رجل أعمال تدخل لفض خلاف لهما مع سيدة في أوسيم.





تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد إطلاق شخصين أعيرة نارية تجاه فيلا بمنطقة الزيدية في أوسيم، دون إصابات وفرا هاربين عقب ارتكابهما الجريمة، مما أثار الذعر بين المقيمين بالفيلا والمواطنين، بإجراء التحريات تبين للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، أن مالك الفيلا رجل أعمال، تدخل في الآونة الأخيرة لحل خلاف بين أحد المتهمين، وبين سيدة من أقارب المتهم، إلا أن الأخير نشبت بينه مشادة كلامية وبين رجل الأعمال، وهدده بالانتقام.





وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم الشهير بـ"الزعيم استعان بعاطل، وأطلقا أعيرة نارية بواسطة بندقيتين آليتين على فيلا رجل الأعمال لتهديده بإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد وليد كمال ضابط مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهمين، وبحوزتهما بندقيتين آليتين، و150 طلقة، و4 خزن سلاح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.





وذكر المتهم الرئيسي الشهير بـ "الزعيم" أن خلافًا نشب بينه وبين ربة منزل من أقاربه، فتدخل رجل الأعمال لحل الخلاف، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، لرفضه تدخله، وتوعد له بالانتقام منه، فاستعان بصديقه المتهم الثاني، وحصلا على بندقيتين آليتين، وكمية كبيرة من الطلقات، والخزن الآلية، وتوجها إلى فيلا رجل الأعمال، وبدآ في إطلاق الرصاص تجاه الفيلا، في محاولة لترويعه وتهديده، ومنعه من التدخل لحل الخلاف. واعترف المتهمان أن البندقيتين الآليتين والذخيرة المضبوطة بحوزتهما، بدون ترخيص، ووجهت لهما تهمة النيابة حيازة سلاح بدون ترخيص.