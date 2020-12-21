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بين الناس

"خطط مأمونية تداول الصرف الصحي".. ورشة عمل بشركة مياه الإسكندرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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منار نور
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل "خطط مأمونية تداول الصرف الصحي"، للمختصين من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، ضمن خطة مأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة القابضة.

وناقشت الورشة آليات تقييم وإدارة المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بمنظومات المعالجة المختلفة وكيفية الحد منها أو إزالتها بشكل كامل.

 واستعرضت الورشة أحدث الأدوات المقدمة من منظمة الصحة العالمية والتي تطبق بمصر كدولة رائدة في إدارة منظومة الصرف الصحي،  وتجارب الدول المتقدمة في ذات الشأن.

جدير بالذكر أن قطاع الصرف الصحي شهد قفزه وتطور بالنسبة للطاقة الاستيعابية وكذلك عدد القرى المخدومة وذلك لتحسين البيئة الاجتماعية والصحية للمواطنين، ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بمنظومة الصرف الصحي والتأثيرات البيئية لها لدعم استراتيجية إعادة الاستخدام الامن لمياه الصرف الصحي
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