ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"الطيران المدني" الكويتية: استثناء رحلات الشحن الجوي من قرار وقف الطيران

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، استثناء رحلات الشحن الجوي من قرار وقف الطيران.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت الكويت مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021، تم اتخاذه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي.

وشددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على أنه سيتم مراجعة القرار، على ضوء المستجدات.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن ،في وقت سابق اليوم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

مقابل فدية.. الإفراج عن المصريين المختطفين في نيجيريا

صحة البرلمان: 3 أسباب وراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

Advertisements

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم الكلمات المتقاطعة.. قصة ابتكار اللعبة الأمتع في العالم

وداعًا للشخير.. دراسة تكشف عن أفضل وضعية للنوم

تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر