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رياضة

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:43 م
عقد بنيامين أشيمبونج
عقد بنيامين أشيمبونج
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القسم الرياضى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ‏مفاجأة جديدة في أزمة الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، الذي حصل علي قرار المحكمة الرياضية الدولية بتغريم الزمالك ما يقرب من مليون و200 ألف دولار للاعب، وذلك فى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأكد المصدر أن المفاجأة تتمثل في وضع مسئولي الزمالك السابقين لبند في عقد اللاعب.

وأشار المصدر أن البند يقضي بأحقية فسخ التعاقد بعد الموسم الثاني مع اللاعب في حال دفع راتبه المقدر بـ 290 ألف دولار.

وهو ما كان يمكن استغلاله لمنع اللاعب من شكوى النادي وحصوله على حكم بدفع حوالي 4 أضعاف القيمة المذكورة.

فيما اكد وائل الخربتاوي وكيل أعمال لاعب الزمالك الأسبق بنيامين أشيمبونج تطورات أزمة المهاجم الغاني مع القلعة البيضاء.

وقال الخربتاوي  "محامي أشيمبونج لا يريد أن يصل لحل، وأرسل خطاب إلى نادي الزمالك يبلغه بتطور الإجراءات حال عدم سداد الغرامة خلال 30 يومًا".
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا
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