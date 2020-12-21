بدون سمسرة .. وعد قاطع لوزير الصحة اللبناني عن لقاح فايزر

قطع وزير الصحة اللبناني حمد حسن، وعدًا بأن يحصل اللبنانيون على لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد دون سمسرة أو تلاعب ، حرصًا من الحكومة على صحة الناس، وفق ما أوردت صحف لبنانية.









قال حسن إن وزارته، ستتسلم لقاح بيونتيك فايزر منتصف شهر فبراير المقبل، مباشرة من الشركة من دون وجود طرف ثالث أو سمسرة.









وحول ما يجري في العالم وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تحورت بسبب تفشي الفيروس عالميًا، قال إن الوزارة تدرس الإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى مائتي وافد يوميا.









وأضاف: "قد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم".









أكد حسن أن "السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان"، وذلك بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والنظافة المتكررة بالمطهرات والمعقمات.









وحذر وزير الصحة اللبناني من إعادة الإقفال العام في البلاد، وقال إنه "في حال امتلأت أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال"، مشيرا إلى أن "الأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد فترة الأعياد".









ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم 158104 إصابات، فيما تم تسجيل 1281 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.









وظهرت في بريطانيا سلالة متحورة من كوفيد19 سببت ذعرًا عالميًا وألجأت الدول إلى الإقفال ومنع السفر، وقطع الاتصالات المباشرة وحركة وصول الناس مباشرة.



