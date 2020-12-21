ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدون سمسرة .. وعد قاطع لوزير الصحة اللبناني عن لقاح فايزر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:13 م
لبنان يسعى للهروب
لبنان يسعى للهروب من شرور كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
قطع وزير الصحة اللبناني حمد حسن، وعدًا بأن يحصل اللبنانيون على لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد دون سمسرة أو تلاعب ، حرصًا من الحكومة على صحة الناس، وفق ما أوردت صحف لبنانية.


قال حسن إن وزارته، ستتسلم لقاح بيونتيك فايزر منتصف شهر فبراير المقبل، مباشرة من الشركة من دون وجود طرف ثالث أو سمسرة.


وحول ما يجري في العالم وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تحورت بسبب تفشي الفيروس عالميًا، قال إن الوزارة تدرس الإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى مائتي وافد يوميا.


وأضاف: "قد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم".


أكد حسن أن "السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان"، وذلك بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والنظافة المتكررة بالمطهرات والمعقمات.


وحذر وزير الصحة اللبناني من إعادة الإقفال العام في البلاد، وقال إنه "في حال امتلأت أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال"، مشيرا إلى أن "الأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد فترة الأعياد".


ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم 158104 إصابات، فيما تم تسجيل 1281 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.


وظهرت في بريطانيا سلالة متحورة من كوفيد19 سببت ذعرًا عالميًا وألجأت الدول إلى الإقفال ومنع السفر، وقطع الاتصالات المباشرة وحركة وصول الناس مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باتفاقيتين مع «كوفاكس» و«فايزر».. لبنان يستقبل لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

لبنان تسجل 1628 إصابة جديدة بـ كورونا وتتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة

الأولوية لهذه الفئات.. السعودية تحدد ترتيبات التطعيم بـ لقاح كورونا

10 حالات وفاة.. لبنان يسجل 1275 إصابة جديدة بكورونا

2 مليون جرعة.. الصحة اللبنانية تعلن موعد استلام الدفعة الأولى من لقاح كورونا

لبنان يتلقى الدفعة الأولى من لقاحات فايزر خلال شهرين

ترشيحاتنا

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

قرار تاريخي لـ برلمان لبنان في مواجهة الفساد بطلب من الرئيس عون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر